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Жители посёлка Ключевск приступили к приведению в порядок большого пруда
Фото предоставлено жителями Ключевска
Воодушевленные успешно проведёнными работами по восстановлению стелы на въезде в родной посёлок, жители Ключевска взялись за дело ещё более масштабное. Они решили собственными силами привести в порядок пруд, который возник при установке плотины на речке Чёрная.
Этот водоём, который местные называют просто Большой пруд, давно никто не чистил. Его затянуло тиной, да и берега хаотично заросли кустами, сухостоем и покрылись мусором. Некогда находившийся неподалёку малый пруд без присмотра исчез — высох и скрылся под зеленью. Такая же участь наверняка ждала бы и пруд большой, кабы селяне не вознамерились всё же почистить его и облагородить берега.
Об этом договорились во время реставрации въездной стелы. Оказалось, что совместными усилиями дела такие делаются быстро и слажено. Вот и решили самостоятельно заняться состоянием пруда. Правда, в данном случае о быстром завершении дела говорить не приходится — очень уж много планов относительно водоёма и слишком большой объём работ для их воплощения. Общий проект пока прорабатывается, но из-того, что точно будет сделано — уборка от мусора берегов, установка скамеек, очистка воды и зарыбление пруда для проведения в будущем соревнований по спортивной рыбалке.
Лет 10 уйдёт на осуществление всех планов. И активисты настроены решительно. А первые шаги в этом направлении уже были сделаны — в минувшие выходные жители Ключевска провели субботник на берегах Большого пруда. В нём приняли участие около полусотни человек. Они собрали мусор, выкосили траву там, где то нужно, убрали мёртвые деревья и стихийно разросшиеся кусты. На субботник, по словам одного из активистов, вышла и глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по посёлку Ключевску Галина Упорова. А на следующий день организовала вывоз сухих веток и мусора.
Напомним, что посёлку Ключевск в этом году официально исполнилось 90 лет (неофициально — гораздо больше). К юбилею активные местные жители собрались и своими силами выправили и покрасили конструкцию с названием посёлка на въезде с трассы. Сделано это было после того, как стало понятно, что надежда в данном только на себя, на граждан, кому не безразлично место, где они живут.
Этот водоём, который местные называют просто Большой пруд, давно никто не чистил. Его затянуло тиной, да и берега хаотично заросли кустами, сухостоем и покрылись мусором. Некогда находившийся неподалёку малый пруд без присмотра исчез — высох и скрылся под зеленью. Такая же участь наверняка ждала бы и пруд большой, кабы селяне не вознамерились всё же почистить его и облагородить берега.
Об этом договорились во время реставрации въездной стелы. Оказалось, что совместными усилиями дела такие делаются быстро и слажено. Вот и решили самостоятельно заняться состоянием пруда. Правда, в данном случае о быстром завершении дела говорить не приходится — очень уж много планов относительно водоёма и слишком большой объём работ для их воплощения. Общий проект пока прорабатывается, но из-того, что точно будет сделано — уборка от мусора берегов, установка скамеек, очистка воды и зарыбление пруда для проведения в будущем соревнований по спортивной рыбалке.
Лет 10 уйдёт на осуществление всех планов. И активисты настроены решительно. А первые шаги в этом направлении уже были сделаны — в минувшие выходные жители Ключевска провели субботник на берегах Большого пруда. В нём приняли участие около полусотни человек. Они собрали мусор, выкосили траву там, где то нужно, убрали мёртвые деревья и стихийно разросшиеся кусты. На субботник, по словам одного из активистов, вышла и глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по посёлку Ключевску Галина Упорова. А на следующий день организовала вывоз сухих веток и мусора.
Напомним, что посёлку Ключевск в этом году официально исполнилось 90 лет (неофициально — гораздо больше). К юбилею активные местные жители собрались и своими силами выправили и покрасили конструкцию с названием посёлка на въезде с трассы. Сделано это было после того, как стало понятно, что надежда в данном только на себя, на граждан, кому не безразлично место, где они живут.
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