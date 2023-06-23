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Жители Ключевска собственными силами отреставрировали въездную стелу
Общество
Фото предоставлены жителями Ключевска
Много лет въезд в посёлок Ключевск Свердловской области был совершенно незаметен. Стела с названием населённого пункта заросла кустами, обветшала, а объёмные буквы на ней поблекли и перекосились. Из-за этого многие водители, направляющиеся в Ключевск, проезжали нужный поворот.
Местные жители потихоньку самостоятельно пытались обновить стелу. Школьники подкрашивали её из баллончиков с краской, взрослые обклеили светоотражающей плёнкой за свой счёт. Администрация же посёлка на просьбы сельчан привести стелу в порядок только отмахивалась, поясняя, что это не имеет смысла, ведь стелу всё равно снесут при расширении дороги.
Ключевск завтра, 24 июня, отмечает юбилей — 90-летие. По некоторым данным, первые поселенцы здесь появились гораздо раньше, лет 200 назад. Но даже если брать официальную дату — возраст солидный. И жители Ключевска решили сделать родному посёлку к юбилею подарок — отреставрировать въездную стелу собственными силами, раз от администрации дождаться этого не смогли.
Объявили сбор средств на покупку необходимых материалов и краски. Почистили территорию, убрали заросли, поглотившие стелу. Объёмные буквы, проржавевшие и сгнившие за долгие годы, сняли и сделали практически заново. Все элементы конструкции подправили и подкрасили. Работами занималось около 15 человек. Всего неделя понадобилась им, чтобы осуществить задуманное. И теперь въезд в посёлок-юбиляр уже трудно проехать мимо — обновлённая стела видна издалека.
За суетой людей эти дни испугано наблюдали птицы — пара трясогузок, свившая гнездо за одной из объёмных букв. Но жители Ключевска работали так бережно и аккуратно, что не обидели птах. Гнездо осталось нетронутым, и трясогузки радостно залетели в него, как только обновлённая буква вернулась на прежнее место.
Сейчас главное, чтобы не исполнилось «предсказание» администрации посёлка и стелу-таки не снесли. По словам местного жителя Леонида, принимавшего активное участие в преображении стелы, расширение дороги действительно ведётся, но конструкция на въезде в посёлок этому никак не мешает. Похоже, объяснение «стелу всё равно снесут» было лишь отговоркой, чтобы не тратить на своё драгоценное время на просьбы жителей Ключевска.
Местные жители потихоньку самостоятельно пытались обновить стелу. Школьники подкрашивали её из баллончиков с краской, взрослые обклеили светоотражающей плёнкой за свой счёт. Администрация же посёлка на просьбы сельчан привести стелу в порядок только отмахивалась, поясняя, что это не имеет смысла, ведь стелу всё равно снесут при расширении дороги.
Ключевск завтра, 24 июня, отмечает юбилей — 90-летие. По некоторым данным, первые поселенцы здесь появились гораздо раньше, лет 200 назад. Но даже если брать официальную дату — возраст солидный. И жители Ключевска решили сделать родному посёлку к юбилею подарок — отреставрировать въездную стелу собственными силами, раз от администрации дождаться этого не смогли.
Объявили сбор средств на покупку необходимых материалов и краски. Почистили территорию, убрали заросли, поглотившие стелу. Объёмные буквы, проржавевшие и сгнившие за долгие годы, сняли и сделали практически заново. Все элементы конструкции подправили и подкрасили. Работами занималось около 15 человек. Всего неделя понадобилась им, чтобы осуществить задуманное. И теперь въезд в посёлок-юбиляр уже трудно проехать мимо — обновлённая стела видна издалека.
За суетой людей эти дни испугано наблюдали птицы — пара трясогузок, свившая гнездо за одной из объёмных букв. Но жители Ключевска работали так бережно и аккуратно, что не обидели птах. Гнездо осталось нетронутым, и трясогузки радостно залетели в него, как только обновлённая буква вернулась на прежнее место.
Сейчас главное, чтобы не исполнилось «предсказание» администрации посёлка и стелу-таки не снесли. По словам местного жителя Леонида, принимавшего активное участие в преображении стелы, расширение дороги действительно ведётся, но конструкция на въезде в посёлок этому никак не мешает. Похоже, объяснение «стелу всё равно снесут» было лишь отговоркой, чтобы не тратить на своё драгоценное время на просьбы жителей Ключевска.
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