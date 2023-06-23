Жители Ключевска собственными силами отреставрировали въездную стелу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Много лет въезд в посёлок Ключевск Свердловской области был совершенно незаметен. Стела с названием населённого пункта заросла кустами, обветшала, а объёмные буквы на ней поблекли и перекосились. Из-за этого многие водители, направляющиеся в Ключевск, проезжали нужный поворот.Местные жители потихоньку самостоятельно пытались обновить стелу. Школьники подкрашивали её из баллончиков с краской, взрослые обклеили светоотражающей плёнкой за свой счёт. Администрация же посёлка на просьбы сельчан привести стелу в порядок только отмахивалась, поясняя, что это не имеет смысла, ведь стелу всё равно снесут при расширении дороги.Ключевск завтра, 24 июня, отмечает юбилей — 90-летие. По некоторым данным, первые поселенцы здесь появились гораздо раньше, лет 200 назад. Но даже если брать официальную дату — возраст солидный. И жители Ключевска решили сделать родному посёлку к юбилею подарок — отреставрировать въездную стелу собственными силами, раз от администрации дождаться этого не смогли.Объявили сбор средств на покупку необходимых материалов и краски. Почистили территорию, убрали заросли, поглотившие стелу. Объёмные буквы, проржавевшие и сгнившие за долгие годы, сняли и сделали практически заново. Все элементы конструкции подправили и подкрасили. Работами занималось около 15 человек. Всего неделя понадобилась им, чтобы осуществить задуманное. И теперь въезд в посёлок-юбиляр уже трудно проехать мимо — обновлённая стела видна издалека.За суетой людей эти дни испугано наблюдали птицы — пара трясогузок, свившая гнездо за одной из объёмных букв. Но жители Ключевска работали так бережно и аккуратно, что не обидели птах. Гнездо осталось нетронутым, и трясогузки радостно залетели в него, как только обновлённая буква вернулась на прежнее место.Сейчас главное, чтобы не исполнилось «предсказание» администрации посёлка и стелу-таки не снесли. По словам местного жителя Леонида, принимавшего активное участие в преображении стелы, расширение дороги действительно ведётся, но конструкция на въезде в посёлок этому никак не мешает. Похоже, объяснение «стелу всё равно снесут» было лишь отговоркой, чтобы не тратить на своё драгоценное время на просьбы жителей Ключевска.