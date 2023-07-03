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Администрация Екатеринбурга не выдавала разрешений на строительство бассейна на крыше «Высоцкого»
Фото: Вечерние ведомости
Напомним, в прошлом месяце, по прошествии года с начала работы открытого бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» возник вопрос – законно ли он функционирует, и были ли выданы необходимые разрешительные документы для возведения на крыше здания дополнительного сооружения высотой около 7 метров вместо вертолётной площадки.
Ответы уполномоченных государственных органов показали, что по вопросу реконструкции уникального (с точки зрения Градостроительного кодекса РФ) здания к ним никто не обращался.
В ряде госорганов при этом посоветовали обратиться в администрацию Екатеринбурга, поскольку именно к мэрии с 2022 года перешло право выдачи разрешений на строительство. Однако и городские власти, как выяснилось, ничего о реконструкции небоскрёба не знали.
«Застройщик с заявлением о выдаче таких разрешений в Администрацию города Екатеринбурга не обращался» — ответили в мэрии «Вечерним ведомостям».
Таким образом, ни один ведомство или госорган, в который обращались журналисты, не подтвердило заявлений владельцев БЦ «Высоцкий» о том, что реконструкция здания была согласована.
Ответы уполномоченных государственных органов показали, что по вопросу реконструкции уникального (с точки зрения Градостроительного кодекса РФ) здания к ним никто не обращался.
В ряде госорганов при этом посоветовали обратиться в администрацию Екатеринбурга, поскольку именно к мэрии с 2022 года перешло право выдачи разрешений на строительство. Однако и городские власти, как выяснилось, ничего о реконструкции небоскрёба не знали.
«Застройщик с заявлением о выдаче таких разрешений в Администрацию города Екатеринбурга не обращался» — ответили в мэрии «Вечерним ведомостям».
Таким образом, ни один ведомство или госорган, в который обращались журналисты, не подтвердило заявлений владельцев БЦ «Высоцкий» о том, что реконструкция здания была согласована.
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