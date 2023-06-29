В Свердловской области зарегистрировали 17 лесных пожаров





– говорится в сообщении пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана». «По данным на 3 июля 02.00, на землях лесного фонда действовало 17 пожаров на площади, пройденной огнем, 1602 гектара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область вновь вернулись лесные пожары. За минувшие сутки лесопожарные службы зарегистрировали 17 возгораний на площади более 1,6 тысячи гектаров.Кроме этого, специалисты организации зафиксировали еще один пожар на площади 11 гектар на землях иных категорий.