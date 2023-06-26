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В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Садовую в поселке Северка
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в поселке Северка к зданию общеобразовательной средней школы №179 будут проводить сети водоотведения, в связи с чем движение транспорта по улице Садовой будет закрыто с 14 июля по 31 августа.
Ограничения будет действовать от дома №3 на улице Садовой до дома №48 на улице Строителей, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие МУП «Водоканал», которые будут проводить сети, также установят специальные знаки и указатели на месте перекрытия.
После установки труб, строители обещают восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Напоминаем, что посмотреть, где перекрыты дороги, автомобилисты могут на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.
Ограничения будет действовать от дома №3 на улице Садовой до дома №48 на улице Строителей, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие МУП «Водоканал», которые будут проводить сети, также установят специальные знаки и указатели на месте перекрытия.
После установки труб, строители обещают восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Напоминаем, что посмотреть, где перекрыты дороги, автомобилисты могут на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.
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В Екатеринбурге перекроют улицу Окружную
30 июня 2023
30 июня 2023