В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Садовую в поселке Северка

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в поселке Северка к зданию общеобразовательной средней школы №179 будут проводить сети водоотведения, в связи с чем движение транспорта по улице Садовой будет закрыто с 14 июля по 31 августа.Ограничения будет действовать от дома №3 на улице Садовой до дома №48 на улице Строителей, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие МУП «Водоканал», которые будут проводить сети, также установят специальные знаки и указатели на месте перекрытия.После установки труб, строители обещают восстановить все элементы нарушенного благоустройства.Напоминаем, что посмотреть, где перекрыты дороги, автомобилисты могут на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.