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В Верхней Салде трехлетний ребенок остался без присмотра и ушел из детсада

16.31 Понедельник, 3 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Салде прокуратура оштрафовала заведующую детского сада № 51 на десять тысяч рублей за оставление трехлетнего мальчика без присмотра. Ребенок, оставшись один, ушел из детсада и отправился домой. Пропажу заметили не сразу.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 22 мая в 09.26 мальчик трех лет самовольно покинул здание и территорию детского сада. Сообщение о пропаже поступило в МО МВД России «Верхнесалдинский» только в 09.45 минут. За это время мальчик дошел до дома и у подъезда стал звать родителей.

В ходе проверки ведомство установило, что воспитанник оставался без присмотра во время занятий по развитию речь. Охранник, который должен смотреть в камеры видеонаблюдения, уход ребенка не заметил.

«По постановлению прокуратуры заведующая детским садом № 51 оштрафована на десять тысяч рублей. Судебный акт в законную силу не вступил»,

– подытожили в пресс-службе прокуратуры региона.


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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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