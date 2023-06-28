В Екатеринбурге обновят «Стену Виктора Цоя»

Фото: предоставлено организаторами STENOGRAFFIA





– рассказала «Вечерним ведомостям» руководитель мероприятия Анна Клец. «Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

С 14 июля по 19 августа художники фестиваля STENOGRAFFIA займутся обновлением «Стены Виктора Цоя». В связи с этим подземный переход через проспект Ленина будет закрыт. В День города легендарный туннель откроют для горожан.Личность художника еще неизвестна. Ее обещают раскрыть на пресс-конференции, которая состоится 14 июля.STENOGRAFFIA – один из известнейших фестивалей граффити в России, проходящий с 2010 года в Екатеринбурге. За все время мероприятии участвовали больше 360 уличных художников из 17 стран, которые более 600 арт-объектов. Основная задача фестиваля – объединить людей с помощью искусства.