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В Свердловской области ожидаются грозы и тридцатиградусная жара
Свердловская область / Новости дня / Общество
Фото: Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы с порывистым ветром до 15 метров в секунду. Также, по данным синоптиков, в регионе сохранится тридцатиградусная жара.
В понедельник, 3 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+20°C, в горах и низинах до 12°C. Днем +26...31°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днем +28…+30°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +27…+32°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +30…+32°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 5 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+19°C, днем +27…+32°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днем +29…+31°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 3 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+20°C, в горах и низинах до 12°C. Днем +26...31°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днем +28…+30°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +27…+32°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +30…+32°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 5 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+19°C, днем +27…+32°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днем +29…+31°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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