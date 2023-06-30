В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу 45-летнюю женщину

– рассказали в «Патрульном участке».

«Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь»,