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В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу 45-летнюю женщину
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области нашли 45-летнюю Светлану Болотину, которая 29 июня отправилась с подругами в лес за ягодами и заблудилась. Ее в трех километрах от вещей, которые она оставила, обнаружил сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев.
В поисковых мероприятиях участвовали порядка 40 представителей полиции. Помощь силовикам оказывали волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу.
«Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь»,
– рассказали в «Патрульном участке».
В поисковых мероприятиях участвовали порядка 40 представителей полиции. Помощь силовикам оказывали волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу.
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