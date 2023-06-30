В лесу в Свердловской области пропала 45-летняя женщина





– добавил полковник Горелых. «В день пропажи в Пышминском районе стояла душная и жаркая погода. Девятилетняя дочь Светланы разговаривала с матерью по телефону в 12.30. Та пояснила, что чувствует себя плохо и пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла. Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесу около села Чернышово в Свердловской области пропала 45-летняя женщина. Она отправилась с подругами за ягодами, но до сих пор не вернулась.Как сообщил в начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, Светлана Болотина рано утром 29 июня отправилась с тремя подругами в лес вблизи деревни Чернышово для сбора земляники и клубники. В тот же день женщины вернулись домой порознь – все, кроме Светланы.Сообщение о пропаже 45-летней женщины поступило в дежурную часть территориального ОВД от одной из подруг сегодня в 01.10. Сейчас в поисках задействовано около 40 полицейских. Также помощь оказывают волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу.Сыщики нашли в лесу рюкзак пропавшей, ее головной убор, а также ведро с рассыпанными ягодами. Односельчане рассказали сотрудникам полиции, что у женщины незадолго до похода в лес были приступы высокого давления, она даже теряла сознание.Женщина на момент пропажи была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 722-13-93 или 02.