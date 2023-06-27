Из-за ремонта путепровода два дня будут перекрывать участок ЕКАД

Скрин: «Яндекс карты»





– сообщили в пресс-группе. «Большегрузы, которые едут по ЕКАД транзитом, смогут объехать по северному полукольцу. Водителей легковых машин направят через Сысерть и Шабровскую нефтебазу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге два дня подряд, начиная с понедельника, будут перекрывать участок главной кольцевой дороги между Полевским и Челябинским трактами. В это время там будут ремонтировать путепровод над железной дорогой.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, проезд будет ограничен с 79-го по 82-й километр дороги.Планируется, что 3 июля движение будет закрыто движение в направлении от Полевского тракта до Челябинского, а 4 июля – в обратном направлении, с Челябинского тракта до Полевского. Ограничение движения на этих участках займет не более трех часов.