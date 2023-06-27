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Из-за ремонта путепровода два дня будут перекрывать участок ЕКАД

11.25 Суббота, 1 июля 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге два дня подряд, начиная с понедельника, будут перекрывать участок главной кольцевой дороги между Полевским и Челябинским трактами. В это время там будут ремонтировать путепровод над железной дорогой.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, проезд будет ограничен с 79-го по 82-й километр дороги.


Скрин: «Яндекс карты»


Планируется, что 3 июля движение будет закрыто движение в направлении от Полевского тракта до Челябинского, а 4 июля – в обратном направлении, с Челябинского тракта до Полевского. Ограничение движения на этих участках займет не более трех часов.

«Большегрузы, которые едут по ЕКАД транзитом, смогут объехать по северному полукольцу. Водителей легковых машин направят через Сысерть и Шабровскую нефтебазу»,

– сообщили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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