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У опекунши погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика забрали животных

18.26 Пятница, 30 июня 2023
Общество
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита»
Не только дети, находившиеся под опекой Вероники Наумовой, будут направлены в другие семьи. У взятой сегодня под стражу опекунши погибшего 6-летнего Далера Бобиева забрали и животных.

Судьбой домашних питомцев Наумовой занимается благотворительный фонд «ЗооЗащита». Это кот и кошка, которых пока распределили по передержкам. Но каждому из них нужно теперь новое постоянное место жительство. Молоденький полугодовалый кот, судя по всему, беспородный.


Кошка же — метис шотландской вислоухой кошки. Желающие приютить у себя этих кошек могут связаться с фондом через ВатсАпп по номеру +7-912-265-94-70.

Кроме кошек из квартиры женщины, подозреваемой в непредумышленном убийстве ребёнка, забрали собаку породы шпиц. Для неё жильё нашлось сразу — шпица забрала себе одна из зоозащитниц. По её словам, все три питомца Наумовой в момент, когда их забирали, были очень оголодавшими.

Известно, что у Наумовой жили и другие животные — белый шпиц, сенбернар, хаски, как минимум ещё один кот. Но зоозащитники сейчас в доме опекунши погибшего мальчика их не обнаружили и судьба их неизвестна. Людей, обладающих информацией об этих животных, тоже просят связаться с «ЗооЗащитой» по выше указанному номеру.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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