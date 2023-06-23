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Жара и грозы ожидаются в Свердловской области на выходных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурга ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет в районе 29°С. При этом ожидаются дожди, грозы и даже град.
В субботу, 1 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, град. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, при грозе усиление до 20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 2 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью на севере в большинстве районов, на юге местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью 14...19°С, на крайнем юге 17…22°С. Днем 24…29°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, град. Ночью 11…16°С, днем 27…32°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек, при грозе усиление до 20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 2 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью на севере в большинстве районов, на юге местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью 14...19°С, на крайнем юге 17…22°С. Днем 24…29°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 20 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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