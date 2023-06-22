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Мэрию Нижнего Тагила обязали установить освещение на Локомотивном проезде
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрацию Нижнего Тагила через суд обязали организовать освещение автодороги по Локомотивному проезду.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что жители домов на Локомотивном проезде в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие стационарного электрического освещения. Во время проверки доводы заявителей подтвердились: в нарушение требований ГОСТ на автодороге нет освещения.
Данная дорога находится в собственности города, однако мэрия не приняла надлежащих мер по освещению дороги.
В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Нижнего Тагила обязанности по организации в срок до 31 августа 2024 года выполнения работ по установке стационарного электрического освещения на Локомотивном проезде. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что жители домов на Локомотивном проезде в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие стационарного электрического освещения. Во время проверки доводы заявителей подтвердились: в нарушение требований ГОСТ на автодороге нет освещения.
Данная дорога находится в собственности города, однако мэрия не приняла надлежащих мер по освещению дороги.
В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Нижнего Тагила обязанности по организации в срок до 31 августа 2024 года выполнения работ по установке стационарного электрического освещения на Локомотивном проезде. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
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