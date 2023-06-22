Мэрию Нижнего Тагила обязали установить освещение на Локомотивном проезде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрацию Нижнего Тагила через суд обязали организовать освещение автодороги по Локомотивному проезду.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что жители домов на Локомотивном проезде в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие стационарного электрического освещения. Во время проверки доводы заявителей подтвердились: в нарушение требований ГОСТ на автодороге нет освещения.Данная дорога находится в собственности города, однако мэрия не приняла надлежащих мер по освещению дороги.В связи с выявленными нарушениями прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Нижнего Тагила обязанности по организации в срок до 31 августа 2024 года выполнения работ по установке стационарного электрического освещения на Локомотивном проезде. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.