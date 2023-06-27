«Ласточки» начнут курсировать из Екатеринбурга в Серов ежедневно





– отметили в СвЖД. «Благодаря дополнительным электричкам у жителей населенных пунктов на севере Свердловской области появится больше вариантов для совершения поездок»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 30 июня пригородные поезда «Ласточки» начнут курсировать из Екатеринбурга в Серов каждый день, а не два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.Время отправления и прибытия остается без изменений:- Екатеринбург – Серов отправление в 17.26, прибытие в 23.03;- Серов – Екатеринбург отправление в 3:18, прибытие в 9:21.