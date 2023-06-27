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«Ласточки» начнут курсировать из Екатеринбурга в Серов ежедневно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 30 июня пригородные поезда «Ласточки» начнут курсировать из Екатеринбурга в Серов каждый день, а не два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Время отправления и прибытия остается без изменений:
- Екатеринбург – Серов отправление в 17.26, прибытие в 23.03;
- Серов – Екатеринбург отправление в 3:18, прибытие в 9:21.
Время отправления и прибытия остается без изменений:
- Екатеринбург – Серов отправление в 17.26, прибытие в 23.03;
- Серов – Екатеринбург отправление в 3:18, прибытие в 9:21.
«Благодаря дополнительным электричкам у жителей населенных пунктов на севере Свердловской области появится больше вариантов для совершения поездок»,
– отметили в СвЖД.
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