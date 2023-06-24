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Никто не хочет за 5 миллионов ремонтировать «Европу-Азию» возле свердловского посёлка
Общество
Фото: Владислав Постников
Чиновники никак не могут найти подрядчика на проведение ремонтных работ знака «Европа-Азия», установленного неподалёку от посёлка Уралец городского округа Нижний Тагил. Аукционы, объявленные мэрией, проводились уже несколько раз, но желающие поработать за 5 миллионов рублей так и не объявились, — сообщает интернет-ресурс «V-Tagile».
Помимо 5 миллионов на ремонт стелы из бюджета выделено ещё 2 миллиона «с хвостиком» на благоустройство территории возле знака «Европа-Азия». Согласно существующему проекту, колонну знака надо облицевать гранитными плитами, подкрасить металлический шар, изображающий планету Земля, заменить бетон на площадке, на которой установлен знак. Помимо этого необходимо установить скамейки и урны возле «Европы-Азии», обустроить парковку и высадить декоративные кустарники. И хоть работы, казалось бы, не столь сложные, уральских умельцев не прельщает выполнять их за предложенные деньги.
По всей видимости, придётся жителям посёлка Уралец брать пример с активистов Ключевска, которые собственными силами обновили въездной знак к своему населённому пункту, отметившему на днях юбилей. Тем более, что и установлена была стела «Европа-Азия» поселковыми энтузиастами. Это случилось в 1961 году, когда уральцы вместе со всей страной испытали невероятный душевный подъём после полёта Юрия Гагарина в космос (собственно, установка стелы и была посвящена этому событию).
Помимо 5 миллионов на ремонт стелы из бюджета выделено ещё 2 миллиона «с хвостиком» на благоустройство территории возле знака «Европа-Азия». Согласно существующему проекту, колонну знака надо облицевать гранитными плитами, подкрасить металлический шар, изображающий планету Земля, заменить бетон на площадке, на которой установлен знак. Помимо этого необходимо установить скамейки и урны возле «Европы-Азии», обустроить парковку и высадить декоративные кустарники. И хоть работы, казалось бы, не столь сложные, уральских умельцев не прельщает выполнять их за предложенные деньги.
По всей видимости, придётся жителям посёлка Уралец брать пример с активистов Ключевска, которые собственными силами обновили въездной знак к своему населённому пункту, отметившему на днях юбилей. Тем более, что и установлена была стела «Европа-Азия» поселковыми энтузиастами. Это случилось в 1961 году, когда уральцы вместе со всей страной испытали невероятный душевный подъём после полёта Юрия Гагарина в космос (собственно, установка стелы и была посвящена этому событию).
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