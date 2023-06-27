Возрастное ограничение 18+

В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы

13.34 Среда, 28 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга закроют движение транспорта по улице Чемпионов и продлят перекрытие улицы 2-й Новосибирской.

Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Солнечный. Так, движение транспорта по улице Чемпионов – от Лучистой до дома № 1 на Чемпионов – будет закрыто с 8 по 23 июля.

Перекрытие улицы 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома № 68 на 2-й Новосибирской – продлили до 7 июля.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют в два этапа
27 июня 2023
В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Народной воли
26 июня 2023
Ради крестного хода в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
27 июня 2023
В Екатеринбурге временно изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов
27 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но и это не сдвинуло дело с мёртвой точки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:27 Екатеринбуржец, ударивший ножом спящего внука, отправится в колонию
14:51 В Екатеринбурге до осени 2024 года закроют движение по переулку Отпускников
14:23 В парке Маяковского в Екатеринбурге откроется летний кинотеатр
13:52 Глава свердловского СКР встретится с семьей Миши Бахтина со СМА
13:34 В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
12:54 В Екатеринбурге будут судить водителя «семерки», сбившего ребенка
12:25 Свердловская область получит 28 млн рублей компенсации за размещение беженцев
11:50 Пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика до сих пор не нашли
11:21 В Свердловской области снова горят леса
10:54 В Лесном «Волга» влетела на тротуар и сбила пешехода
10:23 Свердловчанин пытался вывезти за рубеж военную продукцию
09:57 Спрос на вахтовиков на Урале вырос в два раза
09:22 На Вторчермете в Екатеринбурге мальчик попал под колеса автомобиля
21:09 Мотоциклист из Санкт-Петербурга опрокинулся по дороге в Екатеринбург
20:46 Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода
20:05 Скотч и печать листовок необходимы поисковикам пропавшего в Екатеринбурге мальчика
19:44 Житель Тавды подкрепил угрозы ударами палкой и попал на скамью подсудимых
19:04 Екатеринбургский комик опять вернулся к «Ёлкам»
18:31 Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге
17:57 Изменилась схема движения 10 автобусных маршрутов в Екатеринбурге
17:41 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропажи мальчика
17:27 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика ищут с квадрокоптером
16:59 Жителя Талицы осудили за избиение человека и убийство
16:22 С начала сезона от укусов клещей пострадали более 18 тысяч свердловчан
15:54 В Свердловской области на неделе ожидается потепление
15:19 Банк России выпустил памятную монету, посвященную Нижнему Тагилу
Все новости Свердловской области
15:05 В Ленобласти генерал-лейтенант МВД попал в серьезное ДТП на квадроцикле
14:41 Президент Франции заявил, что потрясен сообщениями об убийстве подростка сотрудником полиции
12:03 Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух независимых депутатов
11:41 МЧС: пропавший в тайге Приамурья 11-летний мальчик найден живым
11:07 Минпромторг предложил запретить закупку иностранных аппаратов ИВЛ для госбольниц
10:30 Во Франции убийство подростка полицейским привело к массовым беспорядкам
18:14 В Краснодарском крае 49-летнего мужчину убило молнией
17:58 Производитель антидепрессанта «Золофт» возобновляет поставки в Россию
16:42 ВЦИОМ: половина россиян верит в существование мирового правительства
15:47 Золотов: Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
13:31 Верховный суд РФ: иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах
12:57 Лукашенко заявил, что отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность
12:28 Экс-глава МЧС по Кузбассу получил 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне»
11:58 Росстат: в кавказских республиках зафиксировано рекордное число разводов
11:02 Госдума рассмотрит закон об уголовной ответственности для коллекторов и сотрудников МФО
09:51 На самарской трассе в ДТП погибли шесть человек, восемь госпитализированы
18:34 Из-за острой нехватки врачей лечить россиян предлагается студентам-ординаторам
16:09 Во Владивостоке прокуратура проверяет тренера, который заставил детей стоять в планке на проезжей части
15:38 В Египте обрушился 13-этажный дом, спасатели ищут людей под завалами
15:17 В Приморье 63-летний мужчина поджег соседа и ранил стрелой женщину во время ссоры из-за электричества
14:44 В Красноярске прокурор получил десять лет колонии за коррупцию, его брат полицейский — восемь лет
13:12 В Иркутской области произошла массовая драка с участием более 500 граждан Кыргызстана и Таджикистана
12:41 В Великобритании десятки мигрантов провели протест из-за плохих условий в центре содержания
11:52 В Стокгольме из-за аварии на американских горках погиб человек, девять попали в больницу
11:11 На Чукотку после жалоб на нехватку продуктов будут чартером доставлять яйца из Хабаровска
10:31 Шамана Габышева переведут на более мягкое лечение в Якутск
Все новости России и мира
15:27 Екатеринбуржец, ударивший ножом спящего внука, отправится в колонию
14:51 В Екатеринбурге до осени 2024 года закроют движение по переулку Отпускников
14:23 В парке Маяковского в Екатеринбурге откроется летний кинотеатр
13:52 Глава свердловского СКР встретится с семьей Миши Бахтина со СМА
13:34 В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
13:30 Арест – препятствие для регистрации недвижимости, напоминает Росреестр Прикамья
13:26 Энергосберегающая разработка ученых Пермского Политеха и Горного института УрО РАН уменьшит выбросы парниковых газов в атмосферу
12:54 В Екатеринбурге будут судить водителя «семерки», сбившего ребенка
12:25 Свердловская область получит 28 млн рублей компенсации за размещение беженцев
11:50 Пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика до сих пор не нашли
11:21 В Свердловской области снова горят леса
10:54 В Лесном «Волга» влетела на тротуар и сбила пешехода
10:23 Свердловчанин пытался вывезти за рубеж военную продукцию
10:00 Судебные приставы совместно с транспортной полицией напоминают пермякам о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы
09:57 Спрос на вахтовиков на Урале вырос в два раза
09:22 На Вторчермете в Екатеринбурге мальчик попал под колеса автомобиля
21:09 Мотоциклист из Санкт-Петербурга опрокинулся по дороге в Екатеринбург
20:46 Жители Нижнего Тагила обсуждают судьбу старинного завода
20:05 Скотч и печать листовок необходимы поисковикам пропавшего в Екатеринбурге мальчика
19:44 Житель Тавды подкрепил угрозы ударами палкой и попал на скамью подсудимых
19:04 Екатеринбургский комик опять вернулся к «Ёлкам»
18:31 Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге
17:57 Изменилась схема движения 10 автобусных маршрутов в Екатеринбурге
17:41 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропажи мальчика
17:27 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика ищут с квадрокоптером
16:59 Жителя Талицы осудили за избиение человека и убийство
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK