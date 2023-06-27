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В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга закроют движение транспорта по улице Чемпионов и продлят перекрытие улицы 2-й Новосибирской.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Солнечный. Так, движение транспорта по улице Чемпионов – от Лучистой до дома № 1 на Чемпионов – будет закрыто с 8 по 23 июля.
Перекрытие улицы 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома № 68 на 2-й Новосибирской – продлили до 7 июля.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Солнечный. Так, движение транспорта по улице Чемпионов – от Лучистой до дома № 1 на Чемпионов – будет закрыто с 8 по 23 июля.
Перекрытие улицы 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома № 68 на 2-й Новосибирской – продлили до 7 июля.
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