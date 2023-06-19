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В Свердловской области на неделе ожидается потепление

15.54 Вторник, 27 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На этой неделе в Свердловской области температура воздуха повысится на 3-4°С. Временами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

С конца второй десятидневки июня на Урал пришли дожди. На северо-востоке Свердловской области выполнен месячный план по осадкам. На остальной территории пока еще недобор осадков: выпало 23-70% месячной нормы осадков. Дожди сопровождаются грозами, а в некоторых районах и градом.

Характер погоды на этой недели изменится незначительно. Осадков в ближайшие дни ожидается немного. Температура воздуха повысится на 3-4°С. Ночью 7…12°С, днем 20…25°С.

Во второй половине недели погоду определит очередной циклон. Дождей станет больше, в некоторых местах пройдут ливни, также вероятны грозы. С 29 июня по 2 июля ночью 9…14°С, днем 19…24°С.

Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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