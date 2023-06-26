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В Екатеринбурге временно изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 по 3 июля закроют движение транспорта на перекрестке Техническая – Маневровая из-за ремонта трамвайных путей. В связи с этим трамваи №№ 7, 10, 12, 13, 24 не будут курсировать по улице Технической.
Так, указанные трамваи с 00.00 1 июля до 05.00 3 июля не будут ездить по Технической от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях. Трамвай №12 в эти дни вообще не выйдет на маршрут, а остальные трамваи изменят схему движения:
- трамвай № 7 от станции «Эльмаш» будет следовать по улицу Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, Челюскинцев, ВИЗ-бульвару, Халтурина до р/к Кушвинская;
- трамвай № 10 поедет от станции «ЦПКиО» по Луначарского, Куйбышева, Радищева, Московской, ВИЗ-бульвару, Халтурина до р/к Кушвинская;
- трамвай № 13 будет курсировать от станции «40 лет ВЛКСМ» по Малышева, Гагарина, проспекту Ленина, ВИЗ-бульвару до станции ВИЗ;
- трамвай № 24 поедет от станции «Площадь 1 Пятилетки» по улице Победы, Машиностроителей до станции Машиностроителей.
Так, указанные трамваи с 00.00 1 июля до 05.00 3 июля не будут ездить по Технической от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях. Трамвай №12 в эти дни вообще не выйдет на маршрут, а остальные трамваи изменят схему движения:
- трамвай № 7 от станции «Эльмаш» будет следовать по улицу Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, Челюскинцев, ВИЗ-бульвару, Халтурина до р/к Кушвинская;
- трамвай № 10 поедет от станции «ЦПКиО» по Луначарского, Куйбышева, Радищева, Московской, ВИЗ-бульвару, Халтурина до р/к Кушвинская;
- трамвай № 13 будет курсировать от станции «40 лет ВЛКСМ» по Малышева, Гагарина, проспекту Ленина, ВИЗ-бульвару до станции ВИЗ;
- трамвай № 24 поедет от станции «Площадь 1 Пятилетки» по улице Победы, Машиностроителей до станции Машиностроителей.
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