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Из-за ремонта трамвайных путей на Сортировке в Екатеринбурге перекроют перекресток
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на пересечении улиц Маневровой и Технической. Ограничения будут действовать с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля.
На перекрестке будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим трамваи, следующие по маршрутам № 7, 10, 12, 13 и 24, перестанут ходить в обоих направлениях.
Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Технической, Расточной, Ватутина и Соликамской.
На перекрестке будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим трамваи, следующие по маршрутам № 7, 10, 12, 13 и 24, перестанут ходить в обоих направлениях.
Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Технической, Расточной, Ватутина и Соликамской.
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