Из-за ремонта трамвайных путей на Сортировке в Екатеринбурге перекроют перекресток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на пересечении улиц Маневровой и Технической. Ограничения будут действовать с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля.На перекрестке будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим трамваи, следующие по маршрутам № 7, 10, 12, 13 и 24, перестанут ходить в обоих направлениях.Автомобилистам предлагается объезжать закрытый участок по улицам Технической, Расточной, Ватутина и Соликамской.