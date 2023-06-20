Возрастное ограничение 18+
В детских садиках Ревды продолжают подхватывать инфекцию малыши
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Уже в четырёх детских садиках Ревды закрыты отдельные группы из-за того, что недомогание почувствовали их воспитанники. Об этом со ссылкой на начальника управления образования города пишет издание «Ревда-Инфо».
По словам Татьяны Мещерских (она и возглавляет Управление), временно прекратить работу в нескольких групп в детских садах пришлось из-за кишечной инфекции. В число этих учреждений попали детский садики №№ 17, 46, 34. А детский сад №50 было решено закрыть до 29 июня полностью. Именно с него на прошлой неделе начались случаи заражения малышей.
Инфекция, прокравшаяся в ревдинские детсады — это норовирус. Он — самая распространённая причина кишечно-желудочных эпидемий в мире (до 90% случаев таких эпидемий происходят именно из-за норовируса). В связи со вспышкой норовируса в Ревде местная прокуратура проводит проверку, а первоуральский филиал Роспотребнадзора — эпидрасследование.
По словам Татьяны Мещерских (она и возглавляет Управление), временно прекратить работу в нескольких групп в детских садах пришлось из-за кишечной инфекции. В число этих учреждений попали детский садики №№ 17, 46, 34. А детский сад №50 было решено закрыть до 29 июня полностью. Именно с него на прошлой неделе начались случаи заражения малышей.
Инфекция, прокравшаяся в ревдинские детсады — это норовирус. Он — самая распространённая причина кишечно-желудочных эпидемий в мире (до 90% случаев таких эпидемий происходят именно из-за норовируса). В связи со вспышкой норовируса в Ревде местная прокуратура проводит проверку, а первоуральский филиал Роспотребнадзора — эпидрасследование.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подстреленную в Ревде собаку пришлось усыпить
23 июня 2023
23 июня 2023