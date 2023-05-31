В Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Речь идет об участке от 8 Марта до Степана Разина.Перекрытие связано с дорожными работами. Ограничения будут действовать с 21 июня по 1 июля.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.