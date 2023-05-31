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В Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Речь идет об участке от 8 Марта до Степана Разина.
Перекрытие связано с дорожными работами. Ограничения будут действовать с 21 июня по 1 июля.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с дорожными работами. Ограничения будут действовать с 21 июня по 1 июля.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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