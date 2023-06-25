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Количество госпитализированных курсантов Уральского юридического института выросло до 50
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что количество курсантов, госпитализированных из-за пищевого отравления, выросло до 50 человек.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, первые пять человек поступили в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40 в субботу, 24 июня, в 15.35. Затем в течение тех же суток врачи приняли и госпитализировали еще 30 человек. 25 июня обратились еще 15 заболевших из числа студентов.
Напомним, что по факту отравления курсантов Уральского юридического института прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, первые пять человек поступили в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40 в субботу, 24 июня, в 15.35. Затем в течение тех же суток врачи приняли и госпитализировали еще 30 человек. 25 июня обратились еще 15 заболевших из числа студентов.
«На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций»,
– говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, что по факту отравления курсантов Уральского юридического института прокуратура проводит проверку.
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Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института
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