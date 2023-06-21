Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация о 60 студентах, у которых выявили кишечную инфекцию.
По данным URA.RU, 36 человек были доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40, еще 11 юношей отказались от госпитализации. У всех поставлен диагноз – гастроэнтерит легкой степени.
Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, обещают установить в ходе проверки.
По данным URA.RU, 36 человек были доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40, еще 11 юношей отказались от госпитализации. У всех поставлен диагноз – гастроэнтерит легкой степени.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении»,
– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, обещают установить в ходе проверки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
20 июня 2023
20 июня 2023