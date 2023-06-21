Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института

– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении»,