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Прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института

16.09 Воскресенье, 25 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту отравления курсантов Уральского юридического института, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация о 60 студентах, у которых выявили кишечную инфекцию.

По данным URA.RU, 36 человек были доставлены в инфекционное отделение городской клинической больницы № 40, еще 11 юношей отказались от госпитализации. У всех поставлен диагноз – гастроэнтерит легкой степени.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении»,

– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.


Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, обещают установить в ходе проверки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:23 Прокуратура начала проверку из-за пожара в первоуральской пятиэтажке
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