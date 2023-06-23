Свердловские власти смягчили запрет на посещение природных парков

– сообщил свердловский министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

«С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк»,