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Свердловские власти смягчили запрет на посещение природных парков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области смягчили запрет на посещение природных парков. Теперь туристы смогут самостоятельно посещать парки без сопровождения экскурсовода, но только по оборудованным маршрутам.
Напомним, что вчера, 23 июня, власти заявили, что в области были ликвидированы все природные пожары.
Отметим, что пожароопасный режим на территории Свердловской области продолжает действовать. В лесах и парках по-прежнему не допускается использование открытого огня.
«С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк»,
– сообщил свердловский министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.
Напомним, что вчера, 23 июня, власти заявили, что в области были ликвидированы все природные пожары.
Отметим, что пожароопасный режим на территории Свердловской области продолжает действовать. В лесах и парках по-прежнему не допускается использование открытого огня.
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