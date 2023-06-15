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На выходных в Свердловской области немного потеплеет
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных немного потеплеет. Температура воздуха днем будет в районе 19°C. Ожидаются дожди и грозы.
В субботу, 24 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 6...11°C, днем 16...21°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 9...11°C, днем 19...21°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 25 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 5...10°C, днем 15...20°C. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 8...10°C, днем 17...19°C. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью 6...11°C, днем 16...21°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 9...11°C, днем 19...21°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 25 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 5...10°C, днем 15...20°C. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 8...10°C, днем 17...19°C. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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