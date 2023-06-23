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В центре Екатеринбурга в «Ночь музыки» запретят парковать электросамокаты
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сервисам проката электросамокатов рекомендовали на время проведения Ural Music Night запретить парковку СИМ в центре Екатеринбурга.
Согласно постановлению, подписанному мэром Алексеем Орловым, компаниям рекомендовано запретить парковку электросамокатов с 20.00 23 июня до 02.00 24 июня в границах улиц Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного –Челюскинцев.
Также сервисы проката ограничат скорость движения электросамокатов в границах этих улиц до минимальной.
Ранее мы писали, что во время проведения фестиваля в центре города запретят продажу алкоголя.
Согласно постановлению, подписанному мэром Алексеем Орловым, компаниям рекомендовано запретить парковку электросамокатов с 20.00 23 июня до 02.00 24 июня в границах улиц Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного –Челюскинцев.
Также сервисы проката ограничат скорость движения электросамокатов в границах этих улиц до минимальной.
Ранее мы писали, что во время проведения фестиваля в центре города запретят продажу алкоголя.
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