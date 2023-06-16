В Екатеринбурге на время проведения Ural Music Night запретят продажу алкоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня пройдет фестиваль Ural Music Night. Во время проведения фестиваля в центре города будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Так, запрет на продажу алкоголя будет введен:- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Челюскинцев – Февральской революции – Вайнера – Куйбышева – Белинского – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного;- с 14:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на Шевченко – от Бажова до Карла Либкнехта; а также в здании на улице Свердлова, 2;- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; а также в зданиях на Ключевской, 15 и Татищева, 49;- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева – от Мира до Комсомольской;- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев – от здания № 19 до здания № 33.