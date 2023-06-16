Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на время проведения Ural Music Night запретят продажу алкоголя
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня пройдет фестиваль Ural Music Night. Во время проведения фестиваля в центре города будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Так, запрет на продажу алкоголя будет введен:
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Челюскинцев – Февральской революции – Вайнера – Куйбышева – Белинского – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного;
- с 14:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на Шевченко – от Бажова до Карла Либкнехта; а также в здании на улице Свердлова, 2;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; а также в зданиях на Ключевской, 15 и Татищева, 49;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева – от Мира до Комсомольской;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев – от здания № 19 до здания № 33.
Так, запрет на продажу алкоголя будет введен:
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Челюскинцев – Февральской революции – Вайнера – Куйбышева – Белинского – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного;
- с 14:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на Шевченко – от Бажова до Карла Либкнехта; а также в здании на улице Свердлова, 2;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; а также в зданиях на Ключевской, 15 и Татищева, 49;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева – от Мира до Комсомольской;
- с 16:00 до 23:00 в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев – от здания № 19 до здания № 33.
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