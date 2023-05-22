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Питьевой водоем Нижнего Тагила покрылся пенопластовыми шариками
Происшествия
Фото: Рамиль Хакимов / vk.com
Питьевой водоем Нижнего Тагила оказался замусорен пенопластовой крошкой. Пенопластовые блоки, поддерживающие на плаву пульпопровод, по которому качают донные отложения, раскрошились и разнеслись по всему водоему. Заметную долю пенопластовых шариков вынесло на берег.
Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» экоактивист Рамиль Хакимов, опубликовавший на своей страницы фотографии с берега водоема. По его словам, большая часть обломков пенопласта скопилась на берегу Черноисточинского пруда в районе мыса Крутики.
Рамиль Хакимов считает, что пенопластовая конструкция раскрошилась после «небольшого шторма». Он также опасается, что ситуация может усугубиться, если ветер разнесет шарики пенопласта по округе. По его словам, нужно срочно принимать меры по ликвидации пенопластовой крошки, иначе от нее может пострадать местная флора и фауна.
По какой причине для плавучести труб был использован вспененный, а не экструдированный пенополистирол, неясно.
Осенью 2022 года местное издание Tagilcity.ru писало, что заключен договор на очистку донных отложений Черноисточинского пруда. Цена контракта составила 441 млн рублей. Срок его выполнения — до 20 октября 2023 года.
Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» экоактивист Рамиль Хакимов, опубликовавший на своей страницы фотографии с берега водоема. По его словам, большая часть обломков пенопласта скопилась на берегу Черноисточинского пруда в районе мыса Крутики.
«Это у нас так продолжается и реализуется комплексный план по реабилитации водохранилища. Главного питьевого водоема для жителей Нижнего Тагила»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» активист.
Рамиль Хакимов считает, что пенопластовая конструкция раскрошилась после «небольшого шторма». Он также опасается, что ситуация может усугубиться, если ветер разнесет шарики пенопласта по округе. По его словам, нужно срочно принимать меры по ликвидации пенопластовой крошки, иначе от нее может пострадать местная флора и фауна.
«Под воздействием солнца пенопластовая крошка начинает разлагаться. Это просто экологическая катастрофа, при том она антропогенная, рукотворная, из-за плохой организации работы»,
– подчеркнул общественник.
По какой причине для плавучести труб был использован вспененный, а не экструдированный пенополистирол, неясно.
Осенью 2022 года местное издание Tagilcity.ru писало, что заключен договор на очистку донных отложений Черноисточинского пруда. Цена контракта составила 441 млн рублей. Срок его выполнения — до 20 октября 2023 года.
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