Для юных гостей Свердловской области устроили мастер-класс по самбо

– рассказал координатор федерального проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

«На прошлой неделе мы организовали для ребят экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы и мультимедийный исторический парк "Россия – моя история". Перед экскурсией я спросил, хотели бы они поучаствовать в мастер-классе по самбо от звёзд Свердловской области, и они радостно согласились. Своё обещание мы выполнили, почти 110 ребят приняли участие в тренировке. Среди них не только самбисты, но и кикбоксеры, гимнасты – они освоили свои первые приёмы борьбы. Ребята, которые занимаются самообороной без оружия, закрепили навыки. Если посмотрите на счастливые лица детей, поймёте, насколько весело и по-семейному прошли тренировки»,