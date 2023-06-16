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Для юных гостей Свердловской области устроили мастер-класс по самбо
Общество
Фото: проект «Зa самбо»
Общественный совет федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области совместно с Федерацией самбо региона организовали два открытых урока для маленьких гостей Урала. Сейчас ребята отдыхают в ЗДСОЛ «Зелёный мыс».
Тренировки для ребят провели директор СШ Единоборств, двукратный Чемпион Мира Тимур Галлямов и исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области, мастер спорта международного класса Леонид Путинцев.
Ребята старательно выполняли задания именитых тренеров, а после мастер-класса не хотели их отпускать и просили показать ещё несколько приемов.
Кроме того, он пожелал ребятам не пропускать тренировки, ведь именно упорная работа над собой помогает добиваться успехов.
Тренировки для ребят провели директор СШ Единоборств, двукратный Чемпион Мира Тимур Галлямов и исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области, мастер спорта международного класса Леонид Путинцев.
«На прошлой неделе мы организовали для ребят экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы и мультимедийный исторический парк "Россия – моя история". Перед экскурсией я спросил, хотели бы они поучаствовать в мастер-классе по самбо от звёзд Свердловской области, и они радостно согласились. Своё обещание мы выполнили, почти 110 ребят приняли участие в тренировке. Среди них не только самбисты, но и кикбоксеры, гимнасты – они освоили свои первые приёмы борьбы. Ребята, которые занимаются самообороной без оружия, закрепили навыки. Если посмотрите на счастливые лица детей, поймёте, насколько весело и по-семейному прошли тренировки»,
– рассказал координатор федерального проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Ребята старательно выполняли задания именитых тренеров, а после мастер-класса не хотели их отпускать и просили показать ещё несколько приемов.
«Перед чемпионатами бывает страшно, и это абсолютно нормально. Если не страшно – значит, ты не придаёшь соревнованиям нужного значения. Важен правильный настрой – вы пришли за победой. Начинайте настраиваться на результат за несколько дней до соревнований, представляйте соперника, саму борьбу – это поможет подготовиться»,
– поделился с ребятами исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.
Кроме того, он пожелал ребятам не пропускать тренировки, ведь именно упорная работа над собой помогает добиваться успехов.
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