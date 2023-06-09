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Юные гости Свердловской области посетили музейный комплекс в Верхней Пышме
Общество
Фото: проект «Зa самбо»
Члены общественного совета «Зa самбо» в Свердловской области организовали познавательные экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы и исторический парк «Россия — Моя история» для 130 ребят, приехавших на Урал с Донбасса на летние каникулы. Мальчишки и девчонки разных возрастов отдыхают в оздоровительном детском лагере «Зеленый мыс», среди них талантливые самбисты, кикбоксеры, гимнастки.
В Верхней Пышме дети посетили Музей «XX век Авто» и Музей Авиации «Крылья Победы». Сразу после направились в Екатеринбург, где их ждало увлекательное путешествие по региональному мультимедийному историческому парку «Россия — Моя история». «Романовы», «Рюриковичи», «Николай Кузнецов. Человек-легенда», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» – новаторские иммерсивные экспозиции привели ребят в настоящий восторг.
После экскурсии Алексей Свалов пообещал ребятам, что на следующей неделе их ждет новое увлекательно событие: два открытых урока по самбо от титулованных спортсменов Свердловской области. Юные гости столицы Урала отреагировали на предложение с большим энтузиазмом.
«Я надеюсь, что эта поездка на Урал для вас станет лучиком надежды. Помните, что мы одна большая семья, мы рядом и идем в одном направлении с вами. Вы дома, спасибо, что приехали. Я надеюсь, что сегодня вы получите настоящее удовольствие от посещения наших музейных комплексов»,
– поприветствовал ребят координатор федерального партийного проекта «Зa самбо», депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
В Верхней Пышме дети посетили Музей «XX век Авто» и Музей Авиации «Крылья Победы». Сразу после направились в Екатеринбург, где их ждало увлекательное путешествие по региональному мультимедийному историческому парку «Россия — Моя история». «Романовы», «Рюриковичи», «Николай Кузнецов. Человек-легенда», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» – новаторские иммерсивные экспозиции привели ребят в настоящий восторг.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что без знания истории невозможно движение вперед, наша задача – любить историю и бережно хранить в памяти все важные для нашей страны даты и события. Это вам всегда поможет правильно определить свой путь в жизни. Тот, кто знает историю – имеет будущее»,
– напутствовала ребят директор музея «Россия – моя история» Наталья Прошина.
После экскурсии Алексей Свалов пообещал ребятам, что на следующей неделе их ждет новое увлекательно событие: два открытых урока по самбо от титулованных спортсменов Свердловской области. Юные гости столицы Урала отреагировали на предложение с большим энтузиазмом.
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