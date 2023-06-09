Возрастное ограничение 18+

Юные гости Свердловской области посетили музейный комплекс в Верхней Пышме

15.27 Пятница, 16 июня 2023
Общество
Фото: проект «Зa самбо»
Члены общественного совета «Зa самбо» в Свердловской области организовали познавательные экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы и исторический парк «Россия — Моя история» для 130 ребят, приехавших на Урал с Донбасса на летние каникулы. Мальчишки и девчонки разных возрастов отдыхают в оздоровительном детском лагере «Зеленый мыс», среди них талантливые самбисты, кикбоксеры, гимнастки.

«Я надеюсь, что эта поездка на Урал для вас станет лучиком надежды. Помните, что мы одна большая семья, мы рядом и идем в одном направлении с вами. Вы дома, спасибо, что приехали. Я надеюсь, что сегодня вы получите настоящее удовольствие от посещения наших музейных комплексов»,

– поприветствовал ребят координатор федерального партийного проекта «Зa самбо», депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.



Фото: проект «Зa самбо»


В Верхней Пышме дети посетили Музей «XX век Авто» и Музей Авиации «Крылья Победы». Сразу после направились в Екатеринбург, где их ждало увлекательное путешествие по региональному мультимедийному историческому парку «Россия — Моя история». «Романовы», «Рюриковичи», «Николай Кузнецов. Человек-легенда», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» – новаторские иммерсивные экспозиции привели ребят в настоящий восторг.


Фото: проект «Зa самбо»


«Мы с вами прекрасно понимаем, что без знания истории невозможно движение вперед, наша задача – любить историю и бережно хранить в памяти все важные для нашей страны даты и события. Это вам всегда поможет правильно определить свой путь в жизни. Тот, кто знает историю – имеет будущее»,

– напутствовала ребят директор музея «Россия – моя история» Наталья Прошина.



Фото: проект «Зa самбо»


После экскурсии Алексей Свалов пообещал ребятам, что на следующей неделе их ждет новое увлекательно событие: два открытых урока по самбо от титулованных спортсменов Свердловской области. Юные гости столицы Урала отреагировали на предложение с большим энтузиазмом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Дети массово отравились в городских лагерях в Верхней Пышме
09 июня 2023
К новому учебному году в Нижнем Тагиле оборудуют три школьных спортзала для самбо
15 июня 2023
В Историческом сквере в Екатеринбурге 12 июня пройдет традиционный концерт
09 июня 2023
У отравившихся в верхнепышминской школе №33 детей выявили норовирусную инфекцию
10 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:59 На выходных в Свердловской области похолодает
17:22 Возле ДИВСа в Екатеринбурге произошел пожар
16:58 Более 3000 музыкантов выступят на фестивале Ural Music Night
16:25 Приостановлена деятельность организатора питания в школе в Верхней Пышме, где отравились дети
15:49 На Уктусе в Екатеринбурге утонул мужчина
15:27 Юные гости Свердловской области посетили музейный комплекс в Верхней Пышме
14:58 Фестиваль «Музыка свободы» отменили в Свердловской области
14:57 Активисты назначили на воскресенье субботник для уборки пруда в Екатеринбурге
14:25 Николай Коляда пообещал выполнить требования ФСБ по безопасности его театра в Екатеринбурге
14:15 Свердловские химики забраковали три из шести сыров «Российский», представленных крупной сетью
13:52 Водитель автобуса, сбивший девушку в Екатеринбурге, предстанет перед судом
13:20 Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов
12:54 Схема движения трех автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
12:21 Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
11:54 «Святогор» возводит детскую площадку в коттеджном поселке Молодежный
11:40 Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА
10:52 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в три раза
10:29 В Екатеринбурге осудили женщину, из-за которой умерла ее дочь с сахарным диабетом
09:53 В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования
09:29 Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге
21:06 Лосиха погибла при столкновении с грузовиком возле Серова
20:28 Два свердловских предприятия попали в список самых привлекательных для туризма
20:12 Жительницу Тугулыма отправят в колонию за неуплату алиментов
19:31 На документальный фильм об уральском писателе деньги собирают всенародно
18:45 В ДТП возле Берёзовского пострадала пожилая пассажирка иномарки
18:20 В лесных пожарах Уральского федерального округа «сгорело» более 900 миллионов рублей
Все новости Свердловской области
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
Все новости России и мира
17:59 На выходных в Свердловской области похолодает
17:22 Возле ДИВСа в Екатеринбурге произошел пожар
16:58 Более 3000 музыкантов выступят на фестивале Ural Music Night
16:25 Приостановлена деятельность организатора питания в школе в Верхней Пышме, где отравились дети
15:49 На Уктусе в Екатеринбурге утонул мужчина
15:32 ПМЭФ: Sitronics Group намерена инвестировать в развитие судостроительной отрасли Прикамья
15:30 ПМЭФ: Прикамье будет сотрудничать с двумя регионами по развитию образовательной среды межвузовских кампусов
15:27 Юные гости Свердловской области посетили музейный комплекс в Верхней Пышме
14:58 Фестиваль «Музыка свободы» отменили в Свердловской области
14:57 Активисты назначили на воскресенье субботник для уборки пруда в Екатеринбурге
14:25 Николай Коляда пообещал выполнить требования ФСБ по безопасности его театра в Екатеринбурге
14:15 Свердловские химики забраковали три из шести сыров «Российский», представленных крупной сетью
13:52 Водитель автобуса, сбивший девушку в Екатеринбурге, предстанет перед судом
13:39 Электронные сделки с недвижимостью оценили девелоперы Прикамья
13:32 Студент Пермского Политеха примет участие в Международном чемпионате «Битва роботов»
13:20 Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов
12:54 Схема движения трех автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
12:21 Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
11:54 «Святогор» возводит детскую площадку в коттеджном поселке Молодежный
11:40 Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА
10:52 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в три раза
10:29 В Екатеринбурге осудили женщину, из-за которой умерла ее дочь с сахарным диабетом
09:53 В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования
09:51 В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
09:29 Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге
21:06 Лосиха погибла при столкновении с грузовиком возле Серова
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK