Юные гости Свердловской области посетили музейный комплекс в Верхней Пышме





– поприветствовал ребят координатор федерального партийного проекта «Зa самбо», депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. «Я надеюсь, что эта поездка на Урал для вас станет лучиком надежды. Помните, что мы одна большая семья, мы рядом и идем в одном направлении с вами. Вы дома, спасибо, что приехали. Я надеюсь, что сегодня вы получите настоящее удовольствие от посещения наших музейных комплексов»,



Фото: проект «Зa самбо»



Фото: проект «Зa самбо»





– напутствовала ребят директор музея «Россия – моя история» Наталья Прошина. «Мы с вами прекрасно понимаем, что без знания истории невозможно движение вперед, наша задача – любить историю и бережно хранить в памяти все важные для нашей страны даты и события. Это вам всегда поможет правильно определить свой путь в жизни. Тот, кто знает историю – имеет будущее»,



Фото: проект «Зa самбо»

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Члены общественного совета «Зa самбо» в Свердловской области организовали познавательные экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы и исторический парк «Россия — Моя история» для 130 ребят, приехавших на Урал с Донбасса на летние каникулы. Мальчишки и девчонки разных возрастов отдыхают в оздоровительном детском лагере «Зеленый мыс», среди них талантливые самбисты, кикбоксеры, гимнастки.В Верхней Пышме дети посетили Музей «XX век Авто» и Музей Авиации «Крылья Победы». Сразу после направились в Екатеринбург, где их ждало увлекательное путешествие по региональному мультимедийному историческому парку «Россия — Моя история». «Романовы», «Рюриковичи», «Николай Кузнецов. Человек-легенда», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» – новаторские иммерсивные экспозиции привели ребят в настоящий восторг.После экскурсии Алексей Свалов пообещал ребятам, что на следующей неделе их ждет новое увлекательно событие: два открытых урока по самбо от титулованных спортсменов Свердловской области. Юные гости столицы Урала отреагировали на предложение с большим энтузиазмом.