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Свердловская область присоединится ко Всероссийской акции «Минута молчания»
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В День памяти и скорби, 22 июня, Свердловская область присоединится ко Всероссийской акции «Минута молчания».
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в 14.15 зазвучат сирены системы оповещения. На минуту остановится общественный транспорт и прекратится работа касс в торговых центрах.
Кроме того, в это время будет прервано вещание телепрограмм. «Областное телевидение» и «Четвёртый канал» будут транслировать кадры исторической хроники. На минуту приостановят работу тех организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл.
В Свердловской области также пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Вечером 21 июня состоится акция «Свеча памяти»: участники с траурными лампадками выстроятся в форме слова «ПОМНИМ».
В 21.00 21 июня перед проходной завода «Уралхиммаш» пройдет акция «Огненные картины войны». Активисты выложат изображение 120-мм полкового миномета ПМ-38, который массово выпускался на предприятии.
Помимо этого, 22 июня на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в 14.15 зазвучат сирены системы оповещения. На минуту остановится общественный транспорт и прекратится работа касс в торговых центрах.
Кроме того, в это время будет прервано вещание телепрограмм. «Областное телевидение» и «Четвёртый канал» будут транслировать кадры исторической хроники. На минуту приостановят работу тех организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл.
В Свердловской области также пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Вечером 21 июня состоится акция «Свеча памяти»: участники с траурными лампадками выстроятся в форме слова «ПОМНИМ».
В 21.00 21 июня перед проходной завода «Уралхиммаш» пройдет акция «Огненные картины войны». Активисты выложат изображение 120-мм полкового миномета ПМ-38, который массово выпускался на предприятии.
Помимо этого, 22 июня на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню.
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