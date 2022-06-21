В День памяти и скорби в Свердловской области включат сирены системы оповещения
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, в День памяти и скорби, по всей Свердловской области будут включены сирены системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сирины системы оповещения включат во всех муниципалитетах области в 14:15 как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.
Жителей Свердловской области просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ.
Сирины системы оповещения включат во всех муниципалитетах области в 14:15 как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.
Жителей Свердловской области просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Все природные пожары потушили в Свердловской области
15 июня 2022
15 июня 2022