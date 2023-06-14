«Велопробег в пользу здоровья» пройдет в Шарташском лесопарке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 24 июня в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией пройдут мероприятия по профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа жизни.Одно из мероприятий – «Велопробег в пользу здоровья». Спортивно-оздоровительная акция стартует в 10:30 в Шарташском лесном парке при поддержке штаба «Волонтеры-медики УГМУ».Также 24 июня с 10.30 до 13.30 будет курсировать «Трамвай здоровья» по маршруту №3 «ЦПКиО – ЦПКиО». Пассажирам будут рассказывать о профилактике зависимостей и формировании здорового образа жизни.