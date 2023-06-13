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Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова освободили из СИЗО

12.01 Вторник, 20 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова, который обвиняется по статье об оправдании терроризма, освободили из СИЗО.

Как рассказал Ширшиков «Вечерним ведомостям», следователь решил не обращаться в суд продления меры пресечения и отпустил пиарщика своим постановлением под подписку о невыезде.

Напомним, Ярослава Ширшикова задержали сотрудники ФСБ 18 апреля, возбудив на него уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»). На следующий день Верх-Исетский суд Екатеринбурга по ходатайству следователя поместил пиарщика в СИЗО на два месяца. Поводом для возбуждения дела стал пост Ширшикова в соцсетях, в котором он комментировал убийство военного блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

Отметим, что вменённой Ширшикову статье наказание варьируется от 300 тысяч рублей штрафа до семи лет лишения свободы. Чаще всего суды назначают штрафы до 500 тысяч рублей, при этом с 2016 по 2023 год в России не было вынесено ни одного оправдательного приговора по этой статье.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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