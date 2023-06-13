Возрастное ограничение 18+
Потепление в Свердловской области ожидается только к выходным
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области потепление ожидается только к выходных – 24-25 июня. До этого в регионе будет холодно, пройдут дожди.
Как сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко, дожди ожидаются в большинстве районов Среднего и Южного Урала, но больше осадков достанется восточным районам Свердловской области. Осадки вероятный 19 и 20 июня. 21 июня дожди в области почти прекратятся.
Температура воздуха ночью 19-22 июня 2…7°С, местами заморозки до -1…-3°С. Днем 10…15°С, что ниже нормы на 6-8°С.
Потеплеет на 6-7°С к концу недели, 24-25 июня. Осадки в выходные вероятны.
Ране мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
Как сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко, дожди ожидаются в большинстве районов Среднего и Южного Урала, но больше осадков достанется восточным районам Свердловской области. Осадки вероятный 19 и 20 июня. 21 июня дожди в области почти прекратятся.
Температура воздуха ночью 19-22 июня 2…7°С, местами заморозки до -1…-3°С. Днем 10…15°С, что ниже нормы на 6-8°С.
Потеплеет на 6-7°С к концу недели, 24-25 июня. Осадки в выходные вероятны.
Ране мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».