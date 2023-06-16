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В Свердловской области ожидается дожди и похолодание
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области похолодает. Также ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В понедельник, 19 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днем +10…+15°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., днем местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днем +11…+13°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., днем порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 20 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днем +9…+14°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек., днем местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +11…+13°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 21 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +10…+15°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек., местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +12…+14°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 19 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днем +10…+15°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., днем местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днем +11…+13°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., днем порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 20 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днем +9…+14°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек., днем местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +11…+13°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 21 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +10…+15°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек., местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +12…+14°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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