Возрастное ограничение 18+

Фестиваль «Зоофрендли» пройдет в Екатеринбурге

15.59 Понедельник, 19 июня 2023
Общество
Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита»
В Екатеринбурге пройдет большой семейный фестиваль «Зоофрендли». Он состоится в воскресенье, 25 июня, с 15.00 до 18.00 в Амфитеатре у ТРЦ «Мега».

«Зоофрендли» – это серия фестивалей для горожан, которые любят животных, хотят узнать о них больше и научиться понимать своих питомцев. Организатором фестиваля является благотворительный фонд «ЗООзащита».

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в фонде, гостей фестиваля ждут знакомство с подопечными «ЗООзащиты», семинары от кинологов фонда, танцы с собаками, музыкальные выступления, викторина и интерактивные игры для детей, а также семинар Ноузворк, на который можно прийти со своими собаками.


Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита»


Кроме того, будет продолжен сбор подписей за строительство приюта в Екатеринбурге. Также на фестивале можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за донаты (сумма, которую гости сами назначают за понравившуюся вещь). Все вырученные средства направят на оплату долгов перед ветеринарами и закуп корма для подопечных благотворительного фонда.


Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита»


На фестивале гостей также будут ждать кошки и собаки «ЗООзащиты» для знакомства и шанса стать для кого-то другом. Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет помочь им по-другому. Будет организован благомаркет в пользу подопечных Фонда и сбор помощи для них.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге
14 июня 2023
На рок-фестивале в Екатеринбурге более 1000 человек проверили здоровье своего сердца
12 июня 2023
Более 3000 музыкантов выступят на фестивале Ural Music Night
16 июня 2023
Фестиваль «Музыка свободы» отменили в Свердловской области
16 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но чиновники придумали новое оправдание
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:52 Потепление в Свердловской области ожидается только к выходным
17:30 С бывших полицейских, участвовавших в прослушке Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей
16:51 Главу екатеринбургского «Мемориала»* оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
16:20 В Екатеринбурге к августу планируют благоустроить парк на улице Чкалова
15:59 Фестиваль «Зоофрендли» пройдет в Екатеринбурге
15:22 За год спрос на медиков в Свердловской области вырос на 42%
14:51 Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 14 объектов
14:27 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
13:54 Свердловская область заняла 13 место в рейтинге регионов по доходам населения
13:20 На озере Балтым в Верхней Пышме утонул мужчина
12:53 УрФУ связывает опасения студентов из-за переезда в Новокольцовский с недостатком информации
12:22 В Кушве досрочно прекращены полномочия депутата муниципальной думы
11:54 УрФУ и УрГЭУ вошли в рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников
11:25 В Свердловской области полыхает 1 134 гектара леса
10:53 Крупный пожар огнеборцы тушили ночью в Екатеринбурге
10:28 На Урале 14-летний водитель машины сбил мальчика на велосипеде
09:55 Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области
09:21 Маленькая девочка пострадала в ДТП в одном из дворов Екатеринбурга
17:12 Причиной запахи гари в уральской столице назвали торфяные пожары
16:22 В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание
15:20 Снос усадьбы Беленькова в Екатеринбурге приостановлен полицией и прокуратурой
15:04 Экс-глава Алапаевска сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области
14:33 Путепровод к коттеджным поселкам в Белоярском округе готов на 70%
13:40 В Екатеринбурге завершают снос усадьбы Беленькова
13:12 Студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры
12:32 В Краснотурьинске задержали подозреваемого в сексуализированном насилии над восьмилетней девочкой
Все новости Свердловской области
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
Все новости России и мира
17:52 Потепление в Свердловской области ожидается только к выходным
17:30 С бывших полицейских, участвовавших в прослушке Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей
16:51 Главу екатеринбургского «Мемориала»* оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
16:20 В Екатеринбурге к августу планируют благоустроить парк на улице Чкалова
15:59 Фестиваль «Зоофрендли» пройдет в Екатеринбурге
15:22 За год спрос на медиков в Свердловской области вырос на 42%
14:51 Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 14 объектов
14:27 Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
13:54 Свердловская область заняла 13 место в рейтинге регионов по доходам населения
13:25 Ученые Пермского Политеха предложили метод эффективного исследования нефтегазовых месторождений
13:22 Как получить информацию об объекте недвижимости, поясняет Росреестр Прикамья
13:20 На озере Балтым в Верхней Пышме утонул мужчина
12:53 УрФУ связывает опасения студентов из-за переезда в Новокольцовский с недостатком информации
12:22 В Кушве досрочно прекращены полномочия депутата муниципальной думы
11:54 УрФУ и УрГЭУ вошли в рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников
11:25 В Свердловской области полыхает 1 134 гектара леса
10:53 Крупный пожар огнеборцы тушили ночью в Екатеринбурге
10:28 На Урале 14-летний водитель машины сбил мальчика на велосипеде
10:11 Вместо отдыха на черноморском побережье пермяку придется отбывать наказание за неуплату алиментов
09:55 Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области
09:21 Маленькая девочка пострадала в ДТП в одном из дворов Екатеринбурга
17:12 Причиной запахи гари в уральской столице назвали торфяные пожары
16:22 В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание
15:20 Снос усадьбы Беленькова в Екатеринбурге приостановлен полицией и прокуратурой
15:04 Экс-глава Алапаевска сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области
14:33 Путепровод к коттеджным поселкам в Белоярском округе готов на 70%
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK