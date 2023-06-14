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Фестиваль «Зоофрендли» пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита»
В Екатеринбурге пройдет большой семейный фестиваль «Зоофрендли». Он состоится в воскресенье, 25 июня, с 15.00 до 18.00 в Амфитеатре у ТРЦ «Мега».
«Зоофрендли» – это серия фестивалей для горожан, которые любят животных, хотят узнать о них больше и научиться понимать своих питомцев. Организатором фестиваля является благотворительный фонд «ЗООзащита».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в фонде, гостей фестиваля ждут знакомство с подопечными «ЗООзащиты», семинары от кинологов фонда, танцы с собаками, музыкальные выступления, викторина и интерактивные игры для детей, а также семинар Ноузворк, на который можно прийти со своими собаками.
Кроме того, будет продолжен сбор подписей за строительство приюта в Екатеринбурге. Также на фестивале можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за донаты (сумма, которую гости сами назначают за понравившуюся вещь). Все вырученные средства направят на оплату долгов перед ветеринарами и закуп корма для подопечных благотворительного фонда.
На фестивале гостей также будут ждать кошки и собаки «ЗООзащиты» для знакомства и шанса стать для кого-то другом. Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет помочь им по-другому. Будет организован благомаркет в пользу подопечных Фонда и сбор помощи для них.
«Зоофрендли» – это серия фестивалей для горожан, которые любят животных, хотят узнать о них больше и научиться понимать своих питомцев. Организатором фестиваля является благотворительный фонд «ЗООзащита».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в фонде, гостей фестиваля ждут знакомство с подопечными «ЗООзащиты», семинары от кинологов фонда, танцы с собаками, музыкальные выступления, викторина и интерактивные игры для детей, а также семинар Ноузворк, на который можно прийти со своими собаками.
Кроме того, будет продолжен сбор подписей за строительство приюта в Екатеринбурге. Также на фестивале можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за донаты (сумма, которую гости сами назначают за понравившуюся вещь). Все вырученные средства направят на оплату долгов перед ветеринарами и закуп корма для подопечных благотворительного фонда.
На фестивале гостей также будут ждать кошки и собаки «ЗООзащиты» для знакомства и шанса стать для кого-то другом. Кто не сможет стать хозяином для животных, сможет помочь им по-другому. Будет организован благомаркет в пользу подопечных Фонда и сбор помощи для них.
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