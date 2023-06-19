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Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области штормовое предупреждение продлили на 20 июня. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 20 м/сек.
МЧС призывает свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что в регионе предупреждение о сильном ветре объявлено и на сегодня, 19 июня.
МЧС призывает свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Напомним, что в регионе предупреждение о сильном ветре объявлено и на сегодня, 19 июня.
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