Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 19 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.