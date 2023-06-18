Возрастное ограничение 18+
Предупреждение о сильном ветре объявлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 19 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ожидается дожди и похолодание
18 июня 2023
18 июня 2023
На выходных в Свердловской области похолодает
16 июня 2023
16 июня 2023