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В Екатеринбурге начали сносить пристрой лишившейся статуса памятника старинной усадьбы
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Ценители истории Екатеринбурга бьют тревогу — в уральской столице начались работы, которые могут привести к уничтожению ещё одного уникального здания. Сегодня экскаватор уже снёс пристрой этой усадьбы.
Речь идёт об усадьбе Беленькова, расположенной на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург. Построена она была в конце XVIII — второй половине XIX веков и до недавнего времени находилась под защитой статуса памятника архитектуры регионального значения. Однако, после проведения экспертизы организацией с подмоченной репутацией охранный статус с неё внезапно «слетел», что, конечно, оказалось очень на руку новому владельцу здания. Тот хоть и обещал сохранить историческое строение, факты говорили об обратном. Недавно вокруг усадьбы начались подозрительные работы, которые насторожили градозащитников.
Тревоги оказались не пустыми — сегодня возле «бывшего» памятника появился экскаватор и лихо начал сносить пристрой. Есть опасения, что вот-вот не станет и всей усадьбы. Вместе с ней с карты Екатеринбурга исчезнет уникальная достопримечательность, архитектура которой органично сочетает в себе стили разных эпох. Кроме того, в декоре здания присутствует лепной образ мальчика, так называемый путти, а это для Екатеринбурга большая редкость.
Не так давно «Вечерние Ведомости» посвятили усадьбе Беленькова большой текст. В нём, в частности, наше издание выражало опасение, что вместо старинной усадьбы на этом месте в исторической части города может возникнуть очередная безликая высотка. Самое гнусное, что уничтожение сложившегося города продолжается в его юбилей под пафосные речи о любви к Екатеринбурге и бережном отношении к его прошлому.
Речь идёт об усадьбе Беленькова, расположенной на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург. Построена она была в конце XVIII — второй половине XIX веков и до недавнего времени находилась под защитой статуса памятника архитектуры регионального значения. Однако, после проведения экспертизы организацией с подмоченной репутацией охранный статус с неё внезапно «слетел», что, конечно, оказалось очень на руку новому владельцу здания. Тот хоть и обещал сохранить историческое строение, факты говорили об обратном. Недавно вокруг усадьбы начались подозрительные работы, которые насторожили градозащитников.
Тревоги оказались не пустыми — сегодня возле «бывшего» памятника появился экскаватор и лихо начал сносить пристрой. Есть опасения, что вот-вот не станет и всей усадьбы. Вместе с ней с карты Екатеринбурга исчезнет уникальная достопримечательность, архитектура которой органично сочетает в себе стили разных эпох. Кроме того, в декоре здания присутствует лепной образ мальчика, так называемый путти, а это для Екатеринбурга большая редкость.
Не так давно «Вечерние Ведомости» посвятили усадьбе Беленькова большой текст. В нём, в частности, наше издание выражало опасение, что вместо старинной усадьбы на этом месте в исторической части города может возникнуть очередная безликая высотка. Самое гнусное, что уничтожение сложившегося города продолжается в его юбилей под пафосные речи о любви к Екатеринбурге и бережном отношении к его прошлому.
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