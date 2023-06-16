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Из-за закрытия улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге изменилась схема движения общественного транспорта

15.46 Суббота, 17 июня 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за закрытия движения по улице улицы Серафимы Дерябиной изменилась схема движения общественного транспорта в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что движение транспорта закрыто с 17 июня по 10 августа по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, дублеру улицы, а также по Зоологической. Там сейчас строят трамвайную линию в Академический.

В период строительных работ автобусы будут ездить следующим образом:

– № 012 – при движении к остановке «Елизавет»: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Шаумяна – далее по маршруту;

– № 019 и № 016 – при движении в центр: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – далее по маршруту. При движении из центра: Репина – Заводская – Начдива Василева – Серафимы Дерябиной.

– №№ 05, 45, 58 – при движении из центра: Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту;

– №№ 42, 46, 047, 54 – при движении из центра: Ясная – Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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