В Екатеринбурге перекроют улицу Серафимы Дерябиной, ее дублер и улицу Зоологическую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 июня по 10 августа закроют движения транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, дублеру улицы, а также по Зоологической.Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический. Движение закроют:- по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от дома № 43 на Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по Волгоградской. Движение организуют по четной стороне Серафимы Дерябиной;- по улице Зоологической – от дома № 2 на Зоологической до Серафимы Дерябиной;- по дублеру Серафимы Дерябиной – от дома № 30 до дома № 30б.