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В Екатеринбурге перекроют улицу Серафимы Дерябиной, ее дублер и улицу Зоологическую
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 17 июня по 10 августа закроют движения транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, дублеру улицы, а также по Зоологической.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический. Движение закроют:
- по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от дома № 43 на Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по Волгоградской. Движение организуют по четной стороне Серафимы Дерябиной;
- по улице Зоологической – от дома № 2 на Зоологической до Серафимы Дерябиной;
- по дублеру Серафимы Дерябиной – от дома № 30 до дома № 30б.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический. Движение закроют:
- по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от дома № 43 на Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по Волгоградской. Движение организуют по четной стороне Серафимы Дерябиной;
- по улице Зоологической – от дома № 2 на Зоологической до Серафимы Дерябиной;
- по дублеру Серафимы Дерябиной – от дома № 30 до дома № 30б.
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