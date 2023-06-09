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В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает 55-60% кондукторов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском «Гортрансе» серьезный дефицит кадров, из-за которого увеличились интервалы в движении общественного транспорта. Сейчас в штате не хватает 30% водителей и 55-60% кондукторов. Основная причина – низкие зарплаты.
Как сообщили в отделе кадров муниципального транспортного предприятия порталу 66.RU, в 2023 году в «Гортрансе» индексировали зарплаты на 12% по всем категориям сотрудников, но желающих работать после этого не прибавилось.
Сейчас зарплата кондукторов составляет 25-27 тысяч рублей, водителей трамвая – 38-44 тысячи, троллейбуса – 41-48 тысяч, автобуса – 45-51 тысячу. Среднегородская зарплата при этом, по официальным данным, составляет 72,5 тысячи рублей.
Напомним, что проблема с кадрами в екатеринбургском «Гортрансе» возникла давно. Предприятие даже пыталось искать водителей в Башкирии и Удмуртии.
Как сообщили в отделе кадров муниципального транспортного предприятия порталу 66.RU, в 2023 году в «Гортрансе» индексировали зарплаты на 12% по всем категориям сотрудников, но желающих работать после этого не прибавилось.
Сейчас зарплата кондукторов составляет 25-27 тысяч рублей, водителей трамвая – 38-44 тысячи, троллейбуса – 41-48 тысяч, автобуса – 45-51 тысячу. Среднегородская зарплата при этом, по официальным данным, составляет 72,5 тысячи рублей.
«Хоть мы и повысили зарплату, она все равно ниже среднегородской. Людей это не устраивает. Также на отток влияют тяжелые условия труда: ранние подъемы, поздние отработки и так далее. Люди просто устают»,
– рассказали в «Гортрансе».
– рассказали в «Гортрансе».
Напомним, что проблема с кадрами в екатеринбургском «Гортрансе» возникла давно. Предприятие даже пыталось искать водителей в Башкирии и Удмуртии.
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