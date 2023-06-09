В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает 55-60% кондукторов

«Хоть мы и повысили зарплату, она все равно ниже среднегородской. Людей это не устраивает. Также на отток влияют тяжелые условия труда: ранние подъемы, поздние отработки и так далее. Люди просто устают»,



– рассказали в «Гортрансе».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости