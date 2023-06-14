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Собак из Белоярского района всеобщими усилиями спасли от отравления бездомным хозяином
Общество
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Реабилитация Моти»
В Сысертский зооприют из Белоярского района перевезли четырёх собак, которым грозила смерть. Вместе с хозяином они оказались без крыши над головой, и мужчина в ультимативной форме требовал разобрать у него животных. В противном случае он обещал отравить всю четвёрку.
К счастью, сумму, необходимую для оплаты передержки, удалось собрать в считанные дни. Едва информация о ставших бомжами собаках распространилась в СМИ и соцсетях, как жители Свердловской области начали скидываться посильными взносами. Сегодня стало известно, что сысертская передержка приняла на содержание собак.
Всех четверых поместили пока в один деревянный вольер с будкой. Тесновато, но зато вся мини-стая спасена и на какое-то время получила крышу. Вольер находится посреди леса, на свежем воздухе. Вокруг — десятки других обездоленных животных. «Старожилы» встретили четырёх напуганных незнакомой обстановкой новичков приветственным лаем.
К счастью, сумму, необходимую для оплаты передержки, удалось собрать в считанные дни. Едва информация о ставших бомжами собаках распространилась в СМИ и соцсетях, как жители Свердловской области начали скидываться посильными взносами. Сегодня стало известно, что сысертская передержка приняла на содержание собак.
Всех четверых поместили пока в один деревянный вольер с будкой. Тесновато, но зато вся мини-стая спасена и на какое-то время получила крышу. Вольер находится посреди леса, на свежем воздухе. Вокруг — десятки других обездоленных животных. «Старожилы» встретили четырёх напуганных незнакомой обстановкой новичков приветственным лаем.
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