Житель Белоярского района в ультимативной форме раздаёт четырёх собак

«Собак готовы принять в Сысертском приюте, но нужны финкураторы на постоянной основе. Сумму мне озвучили 2500-3000 в месяц + стерилизация/обработка/вакцинация. С моей стороны, я лишь смогу организовать доставку собак в город Сысерть», — пишет уралочка, участвующая в пристрое четырёх животных.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Когда человек лишается жилья, вместе с ним, зачастую, без крова остаются и домашние питомцы. Так получилось и в случае с четырьмя собаками в Белоярском районе Свердловской области.Обстоятельства сложились так, что хозяин собак оказался на улице. Себе-то пристанище он нашёл у знакомых, но когда попытался привести с собой на временное место проживания и собак, это вызвало непонимание у приютивших его людей. В итоге свежеиспечённый бомж вынужден был обратиться к согражданам с предложением забрать у него собак, а для пущей убедительности пригрозил отравить всю четвёрку. Сроку дал 5 дней. И два из них уже истекли.Узнав о ситуации, к делу подключились волонтёры. Но единственный на данный момент найденный вариант — перевезти обездоленных собак в приют в Сысерти. Содержание там, однако, не бесплатное.Договориться о том, чтобы забрать собак или помочь оплатить их содержание в приюте, можно по телефону 89221195070 (Мария).