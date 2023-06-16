Автомат для кормления уток появился на Верх-Исетском пруду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сердобольные люди часто кидают уточкам на городских прудах крошки хлеба или даже куски сладких булок. Уверенные, что подкармливают птичек, они, на деле, наносят им вред. Ведь человеческие хлебо-булочные изделия не только не приносят уткам пользы, но и пагубно влияют на их здоровье. Хлеб в большом количестве вызывает у водоплавающих расстройство желудка и может приводить к ожирению.К счастью, в Екатеринбурге появился специальный автомат для продажи корма, полезного для уток. Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1», его установили на берегу Верх-Исетского водохранилища, на территории яхт-клуба «Коматек». Всего за 15 рублей в автомате можно купить порцию утиного корма, в который входят полезные и сытные для них кукуруза, ячмень и пшеница. Оплата за корм проходит пластиковыми картами. Кроме того, на одной из стенок автомата приводится краткая справка о том, какая пища для уток рекомендована, а какая вредна.В последние годы многие водоёмы Екатеринбурга оказались облюбованы утками. Увидеть их можно, например, на Исети в районе Плотинки, на пруду Харитоновского парка, на Шарташе. Будем надеяться, что и в других «утиных» местах появятся автоматы, подобные верх-исетскому.