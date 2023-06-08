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На выходных в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных похолодает. Температура воздуха будет в районе 16…18°С.
В субботу, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 7…12°С, при прояснении до +2°С. Днем 17…22°С, на севере до 12°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10…12°С, днем 18…20°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 18 июня, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°С, днем 13…18°С, на севере до 8°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°С, днем 16…18°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 7…12°С, при прояснении до +2°С. Днем 17…22°С, на севере до 12°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 10…12°С, днем 18…20°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 18 июня, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°С, днем 13…18°С, на севере до 8°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°С, днем 16…18°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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