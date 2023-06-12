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Активисты назначили на воскресенье субботник для уборки пруда в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в это в воскресенье, 18 июня состоится субботник на берегу пруда «Спартак» на Елизавете. Его решила организовать юридическая компания «Ликаон» во главе с экс-прокурором Зариной Адыевой. Ранее Адыева направила ряд обращений в различные инстанции по поводу неудовлетворительной экологической ситуации с прудом, и власти уже отреагировали на них.
«Мы не просто написали обращения в госорганы и теперь собираемся ждать, когда власти доберутся до Елизаветинского пруда «Спартак», мы собственноручно очистим территорию от мусора, которого там очень много» — написала Адыева в своих соцсетях.
Экологическую акцию назначили на 12:00, её участников просят зарегистрироваться, позвонив по номеру 8-982-654-64-64, либо заполнив форму.
«Мы не просто написали обращения в госорганы и теперь собираемся ждать, когда власти доберутся до Елизаветинского пруда «Спартак», мы собственноручно очистим территорию от мусора, которого там очень много» — написала Адыева в своих соцсетях.
Экологическую акцию назначили на 12:00, её участников просят зарегистрироваться, позвонив по номеру 8-982-654-64-64, либо заполнив форму.
Пруд, на котором собираются провести субботник, был образован в XVIII веке на реке Патрушихе (в то время её называли Уктусом) для нужд Елизаветинского (Верхне-Уктусского) железоделательного завода и назывался Елизаветинским. В 1910 году на его берегу был построен механический завод, который после революции 1917 года назвали «Спартак» – этим именем и стали называть пруд. Сейчас завод называется Лифтостроительным, а у пруда осталось данное ему в 1926 году название.
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