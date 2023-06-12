Активисты назначили на воскресенье субботник для уборки пруда в Екатеринбурге

Пруд, на котором собираются провести субботник, был образован в XVIII веке на реке Патрушихе (в то время её называли Уктусом) для нужд Елизаветинского (Верхне-Уктусского) железоделательного завода и назывался Елизаветинским. В 1910 году на его берегу был построен механический завод, который после революции 1917 года назвали «Спартак» – этим именем и стали называть пруд. Сейчас завод называется Лифтостроительным, а у пруда осталось данное ему в 1926 году название.

Владислав Постников © Вечерние ведомости