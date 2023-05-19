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Жители Екатеринбурга заподозрили слив канализационных стоков в Елизаветинский пруд
Общественники уже направили обращение в Минприроды и прокуратуру
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге обратили внимание на захламлённый берег и акваторию пруда «Спартак» (он же Елизаветинский пруд). «Речка погибает. Наш любимый пруд превращается в болото» – говорит местная жительница Ольга Мануйлова на видео, записанном с берега пруда. По её словам, пруд нуждается в основательной очистке.
Кроме того, женщина усмотрела признаки того, что в пруд со стороны садовых товариществ (они располагаются по правому берегу – на противоположном берегу находятся жилые многоэтажки микрорайона Елизавет) сливаются нечистоты. «Я предполагаю, что в реку сливают канализацию – вся река в нечистотах», говорит женщина.
После обращения женщины юрист и бывшая сотрудница прокуратуры Зарина Адыева написала жалобы (есть в распоряжении редакции) в областное министерство природных ресурсов и природоохранную прокуратуру. В них она просит провести проверку на предмет нарушения законодательства об охране окружающей среды в отношении пруда «Спартак», а также привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. «Администрация города Екатеринбурга не выполняет надлежащим образом возложенные на неё функции в части очистки пруда «Спартак» и его береговой полосы от мусора и иных загрязнений, не устанавливает причины возникновения загрязнения водного объекта» — пишет юрист в своих обращениях.
Отметим, что Адыева заявила о намерениях выдвинуться в депутаты Екатеринбургской городской думы на выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. Сейчас она принимает участие в «праймериз» партии «Единая Россия».
Пруд «Спартак» находится на реке Патрушихе. Сегодня стало известно, государственная экологическая экспертиза забраковала проект засыпки русла этой реки – речь идёт об участке выше по течению, в Академическом районе. При этом де-факто он был засыпан ещё в прошлом году.
Кроме того, женщина усмотрела признаки того, что в пруд со стороны садовых товариществ (они располагаются по правому берегу – на противоположном берегу находятся жилые многоэтажки микрорайона Елизавет) сливаются нечистоты. «Я предполагаю, что в реку сливают канализацию – вся река в нечистотах», говорит женщина.
После обращения женщины юрист и бывшая сотрудница прокуратуры Зарина Адыева написала жалобы (есть в распоряжении редакции) в областное министерство природных ресурсов и природоохранную прокуратуру. В них она просит провести проверку на предмет нарушения законодательства об охране окружающей среды в отношении пруда «Спартак», а также привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. «Администрация города Екатеринбурга не выполняет надлежащим образом возложенные на неё функции в части очистки пруда «Спартак» и его береговой полосы от мусора и иных загрязнений, не устанавливает причины возникновения загрязнения водного объекта» — пишет юрист в своих обращениях.
Отметим, что Адыева заявила о намерениях выдвинуться в депутаты Екатеринбургской городской думы на выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. Сейчас она принимает участие в «праймериз» партии «Единая Россия».
Пруд «Спартак» находится на реке Патрушихе. Сегодня стало известно, государственная экологическая экспертиза забраковала проект засыпки русла этой реки – речь идёт об участке выше по течению, в Академическом районе. При этом де-факто он был засыпан ещё в прошлом году.
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